Un nouveau directeur général à la Cicam

Edouard Ebah Abada a été porté à la tête de ladite structure, au terme d’une session extraordinaire du Conseil d’administration tenu mercredi. Il sera assisté d’Emmanuel Pohowe, nommé DG adjoint

La Cotonnière industrielle du Cameroun (Cicam) s’est dotée de nouveaux dirigeants mercredi, 04 janvier 2017. Edouard Ebah Abada et Emmanuel Pohowe ont été nommés dans leurs fonctions respectives de directeur général et directeur général adjoint, à l’issue d’une session extraordinaire du Conseil d’administration tenue au siège social de l’entreprise à Douala.

Les promus ont été installés mercredi en même temps que le nouveau président du Conseil d’administration de la Cicam, Rassaf Damavou. La cérémonie y relative s’est déroulée sous la présidence du ministre camerounais des Mines, de l’Industrie et du Développement technologique, Ernest Gbwaboubou.

Ils prennent fonction en lieu et place de Yaou Aïssatou, François Raguideau et Mamadou Mayangoua respectivement limogés de leurs fonctions de présidente du conseil d’administration, directeur général et le DG adjoint de ladite structure.

