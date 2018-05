Un syndicat demande la libération de journalistes anglophones camerounais

VOA | Un syndicat de journalistes camerounais a appelé à la libération des journalistes anglophones détenus à l’occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse jeudi 3 mai. .

Le Syndicat national des journalistes du Cameroun (SNJC) “demande la libération inconditionnelle de tous les journalistes anglophones emprisonnés”, selon le président de cette organisation, Denis Nkwebo, dans une déclaration lue à Douala.

Depuis le déclenchement en novembre 2016 de cette crise, touchant deux des dix régions du Cameroun, de nombreux journalistes anglophones ont été arrêtés pour leur implication présumée dans le développement des événements.

“Nous avons été à l’œuvre pour la libération des journalistes anglophones injustement incarcérés. Six ont été libérés. D’autres sont encore en prison”, a affirmé le SNJC, sans en préciser le nombre.

Le SNJC sollicite notamment “la clémence et la grâce présidentielle” pour deux journalistes anglophones, dont Mancho Bibixy dit “BBC”, l’une des figures de la contestation anglophone.

BBC News Pidgin – You get chance for end Anglophone crisis – Mancho Bibixy tell court president https://t.co/LJ1mrCw1AQ

— Jisi (@BongbenL) April 25, 2018