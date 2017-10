Une firme portugaise rafle un marché de 38 milliards FCFA pour la construction d’une route au Cameroun

APA – Douala (Cameroun) L’entreprise de droits portugais BTP Elevolution Group a remporté un marché de 38 milliards de francs CFA pour la construction d’un axe routier au Cameroun, a appris mercredi APA auprès du ministère des Travaux publics (MINTP).

Il sera notamment question de la construction du tronçon Ntui-Mankim et Mankim-Yoko (Centre) long de 190 km, et faisant partie d’un projet routier long d’environ 600 km et dont le financement est assuré par plusieurs bailleurs de fonds à l’instar de l’Agence française de développement (AFD) et de la Banque africaine de développement (BAD).

Le directeur général du groupe portugais Gilberto Silviera Rodrigues, a déclaré que son entreprise livrera les travaux au bout des trois ans comme convenu avec le gouvernement camerounais.

La construction de cette route accuse un énorme retard du fait du « non-respect du cahier de charges » renseigne-t-on au ministère des Travaux publics, ce qui aurait amené le gouvernement à lancer de nouveaux appels d’offre.

Cet axe long de plus près de 600 km entre le Sud et le Nord du pays, facilitera des échanges non seulement entre les parties du pays, mais également entre la Centrafrique et le Tchad.

Deux pays voisins dépourvus de façade maritime et dont plus de 80 pour cent du volume des marchandises transitent par le port de Douala situé dans la partie méridionale du Cameroun.

APAnews