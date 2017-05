Vers la conquête de la côte ouest-africaine des ports camerounais

APA – Douala (Cameroun) Les Ports de Douala et de Kribi ont signé un accord-cadre de coopération portant complémentarité de leurs activités dans une perspective « pour conquérir la côte ouest-africaine », a-t-on appris lundi de sources proches de ces deux entreprises publiques.

Les autorités camerounaises ont décidé d’orienter ses ports vers la complémentarité pour éviter d’avoir deux infrastructures nationales installées dans une concurrence qui pourrait s’avérer contreproductive.

C’est l’un des volets de l’accord-cadre de coopération signé entre d’une part, Cyrus Ngo’o, directeur général du port autonome de Douala (PAD), et d’autre part Patrice Melom, directeur général du port autonome de Kribi (PAK).

Selon le ministre des Transports (MINTRANS), Edgar Alain Mebe Ngo’o, la complémentarité entre le PAK et le PAD est « une option stratégique du gouvernement qui voudrait capitaliser les atouts de chaque port pour affronter la concurrence qui devient exacerbée sur la façade atlantique d’Afrique ».

Dans le cadre du présent Accord de coopération, les parties s’engagent à travailler conjointement dans plusieurs domaines non seulement pour renforcer leur compétitivité sur le plan national, mais également dans une démarche visant la conquête et la fidélisation des marchés en Afrique centrale et de l’Ouest.

Au programme, des échange d’expérience dans l’élaboration des plans stratégiques de développement des activités industrialo-portuaires et de connaissance en matière de conseil et d’accompagnement dans la planification, le développement, l’aménagement et la construction des infrastructures portuaires et des plateformes industrielles.

A cela s’ajoutent des échange d’expérience et de connaissance en matière de gestion, d’exploitation portuaire et de développement des ressources humaines ; la création des conditions attractives pour l’établissement des entreprises et des opérations logistiques dans les deux Ports et leurs zones d’activités logistiques respectives, ainsi que le développement des activités portuaires et maritimes.

APAnews