Vers la fusion des Bourses de la CEMAC et du Cameroun

APAnews | Le président de la Commission de surveillance du marché financier de l’Afrique centrale (COSUMAF), Nagoum Yamassoum et son confrère de la Commission des marchés financiers (CMF) du Cameroun, Jean Claude Ngbwa ont signé, le 11 avril dernier en République du Congo, une convention de coopération et d’échanges d’informations destinée à organiser leurs relations jusqu’à l’achèvement du processus de fusion des marchés financiers régional et national, a appris APA mardi auprès de la seconde entité citée

Ladite convention vise à organiser et à mettre en œuvre, entre ces deux autorités de régulation, sous des formes diverses, les échanges d’informations, de documentation et d’expériences mais aussi les concertations et l’assistance mutuelle sur les sujets d’intérêt commun relatifs à l’organisation, au fonctionnement et à la réglementation des activités financières.

Cet accord consacre également la reconnaissance mutuelle des visas, des agréments et des habilitations relatifs aux opérations et aux acteurs du marché, la surveillance ainsi que la supervision de l’effectivité d’une coopération technique et opérationnelle entre les deux bourses de valeurs mobilières de la sous-région.

Cette étape rentre dans le cadre d’une résolution des chefs d’État de la CEMAC, en fin octobre 2017 à N’Djamena (Tchad), décidant de fixer le siège du régulateur régional à Libreville (Gabon) et celui de la Bourse régionale des valeurs à Douala (Cameroun).

S’exprimant face à son personnel en janvier dernier, Jean Claude Ngbwa a déclaré que l’organisme dont il a la charge «a pris note des bienfaits de cette annonce historique, et intégré dans l’agenda de ses activités, cette nouvelle donne qui implique des ajustements et une projection stratégique vers l’horizon proche de l’intégration des deux marchés financiers d’Afrique centrale».

Pour lui, cette nouvelle vision constitue une bonne approche pour la CEMAC, à laquelle la CMF apportera toute sa contribution pour bâtir, sous la supervision du gouvernement camerounais, un marché financier régional digne, susceptible de représenter toutes les potentialités économiques de la sous-région.

Déjà, avait-il alors indiqué, des démarches ont été engagées pour organiser la fusion des deux places financières à l’issue de la 4ème réunion du comité de pilotage du Programme des réformes économiques et financières (Pref-CEMAC), tenue en début février 2017 à Douala.

«C’est un processus nouveau dont la mise en œuvre nécessite des clarifications», a analysé le président de la CMF qui, dans l’attente des hautes instructions de la hiérarchie, s’est engagé à accompagner ledit processus «tout au long de la période transitoire, en préservant le mieux possible les intérêts de la CMF et les acteurs du marché financier national, dans cette nouvelle configuration de l’intégration régionale».

M. Ngbwa a également engagé son personnel à travailler davantage au rayonnement de son institution, appelée dans les mois à venir à mettre son dynamisme, son efficacité et son potentiel au service d’un marché plus grand.

Le Pref-CEMAC a annoncé, pour juin 2019, l’avènement d’une Bourse unique des valeurs mobilières en Afrique centrale pour mettre un terme à une sorte de bicéphalisme dans le domaine dans la sous-région.