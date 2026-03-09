Vers une Nouvelle Ère du Football Africain : La CAF Annonce une Hausse Historique des Primes

CamerounOnline.ORG | Le football africain franchit une nouvelle étape décisive. Le Dr Patrice Motsepe, Président de la Confédération Africaine de Football (CAF), vient d’officialiser une nouvelle qui va réjouir les clubs et les supporters à travers tout le continent : une augmentation massive des dotations financières pour les compétitions interclubs dès la saison 2025/2026.

Une Récompense à la Hauteur du Talent

L’objectif est clair : rendre le football africain plus compétitif sur la scène mondiale et soutenir financièrement les clubs qui investissent dans l’excellence. Voici les changements majeurs à retenir pour la saison prochaine :

TotalEnergies CAF Champions League : Le futur vainqueur verra sa prime augmenter de 2 millions USD .

TotalEnergies CAF Confederation Cup : Une augmentation identique de 2 millions USD est également prévue pour le champion de cette compétition.

Pourquoi est-ce un Tournant Majeur ?

Depuis son élection, le Dr Motsepe a fait de la viabilité financière du football africain une priorité. Cette hausse des prix ne se limite pas à un simple chiffre ; elle représente :

Le Soutien aux Infrastructures : Plus de moyens pour les clubs signifie de meilleures installations et des centres de formation plus performants. L’Attractivité : Des primes plus élevées permettent de retenir les meilleurs talents sur le continent africain plus longtemps. Le Prestige : La valorisation de la victoire finale renforce le statut de ces compétitions comme étant les plus prestigieuses du continent.

« Nous sommes déterminés à faire en sorte que le football africain soit autonome et compétitif au niveau mondial. Cette augmentation est une étape cruciale pour récompenser l’excellence et aider les clubs à croître de manière durable. » — Dr Patrice Motsepe, Président de la CAF.

Un Avenir Radieux

Cette annonce s’inscrit dans une dynamique de croissance globale. En augmentant les enjeux financiers, la CAF pousse les clubs à se professionnaliser davantage, promettant ainsi un spectacle encore plus intense pour les fans lors de la saison 2025/2026.

Le message est envoyé : le trône de l’Afrique n’a jamais été aussi convoité… ni aussi gratifiant !