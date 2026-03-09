Victoire Juridique pour la FECAFOOT : Le TAS Déboute le SYNAFOC de Geremi Njitap

Share Facebook

CamerounOnline.ORG | Le paysage du football camerounais vient de connaître un tournant décisif. Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), basé à Lausanne, a rendu son verdict final le 9 mars 2026, rejetant l’appel interjeté par le Syndicat National des Footballeurs Camerounais (SYNAFOC). Cette décision confirme la légalité de la décision de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) de retirer son agrément à l’organisation dirigée par Geremi Njitap.

Le litige trouvait son origine dans les résolutions de l’Assemblée Générale de la FECAFOOT des 15 et 16 novembre 2024. À cette occasion, l’instance faîtière du football camerounais, sous l’impulsion de son président Samuel Eto’o, avait voté la rupture de ses liens institutionnels avec le SYNAFOC.

Un Échec Procédural pour le SYNAFOC

Après avoir été débouté une première fois par la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun, le SYNAFOC avait porté l’affaire devant le TAS. Le syndicat contestait la validité de la révocation, la qualifiant de mesure arbitraire.

Cependant, les juges de Lausanne ont tranché en faveur de la Fédération. Dans un communiqué officiel, la FECAFOOT s’est félicitée de cette issue :

« Cette sentence du TAS confirme la pleine légalité et la conformité des décisions prises par les organes souverains de la Fédération. Elle met un terme définitif aux contestations relatives à la reconnaissance des groupements d’intérêt. »

La Redistribution des Cartes

Cette sentence valide de facto le transfert de la représentativité des joueurs vers l’Association Nationale des Footballeurs Camerounais (ANFC). Pour Geremi Njitap, ancien Lion Indomptable et figure de proue du SYNAFOC, ce revers judiciaire intervient dans un contexte déjà tendu, marqué par une suspension de cinq ans de toute activité liée au football prononcée par la Commission d’Éthique de la FECAFOOT en 2025.

Stabilité Institutionnelle pour Samuel Eto’o

Pour l’administration de Samuel Eto’o, cette victoire au TAS est perçue comme un signal de stabilité. Elle renforce l’autorité de l’Assemblée Générale de la Fédération face aux critiques et aux contestations juridiques internationales. En consolidant ses partenariats avec des associations jugées plus en phase avec sa vision, la FECAFOOT entend désormais se concentrer sur ses projets de développement.