Vincent Aboubakar arrive en Azerbaïdjan pour rejoindre Neftchi

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

CamerounOnline.ORG | Le club Neftçi Pe??kar Futbol Klubu, plus connu sous le nom de Neftchi Bakou, fait la une avec sa nouvelle recrue de prestige. L’attaquant international camerounais Vincent Aboubakar est arrivé en Azerbaïdjan pour finaliser son contrat avec les “blancs et noirs”.

Dans une vidéo diffusée par le service de presse du club, Aboubakar apparaît accueillant chaleureusement les supporters et les représentants du club, tout en tenant le maillot numéro 45 de Neftchi, marquant ainsi le début d’un nouveau chapitre dans sa carrière déjà riche.

L’attaquant de 33 ans, qui évoluait récemment à Hatayspor, possède une solide expérience acquise dans plusieurs clubs européens et moyen-orientaux prestigieux, tels que le FC Porto, Be?ikta?, et Al-Nassr. Connu pour sa puissance et son sens du leadership sur le terrain, l’arrivée d’Aboubakar devrait renforcer la ligne offensive de Neftchi, qui évolue dans la Première Ligue d’Azerbaïdjan, le plus haut niveau du football national.

Les supporters à Bakou attendent avec impatience ses débuts officiels, espérant que la présence d’Aboubakar insufflera une nouvelle dynamique et mènera Neftchi vers une saison victorieuse.