Yaoundé est la ville du Cameroun la plus chère, selon l’Institut national de la statistique

Au moment où l’Institut national de la statistique (INS) annonce que les prix des produits à la consommation finale des ménages ont augmenté de 0,4% au cours du premier trimestre 2017, par rapport au même trimestre de l’année 2016, il note que Yaoundé, la capitale du Cameroun, a enregistré la plus forte hausse des prix (1,3%).

Yaoundé est suivie de Bafoussam (1,2%), Buéa (1,1%), Ngaoundéré (0,9%), et Bertoua (0,9%). La hausse du niveau général observée dans ces villes, explique l’INS, provient en grande partie de la flambée des prix des services de restaurants et hôtels (2,4%), des services d’enseignement 2,0%, des boissons alcoolisées et tabacs (1,7%). Ainsi que des produits alimentaires et boissons non alcoolisées (0,4%).

Les prix des bières, eux, ont connu des inflations comprises entre 50 et 100 FCFA; les sociétés brassicoles répercutant ainsi la taxe d’assise introduite en 2015 sur les boissons.

La hausse des prix des services de restaurants et hôtels qui étaient tirée par les prix des bières industrielles, est aujourd’hui soutenue par les nouvelles taxes sur l’hébergement.

En 2016 c’est la ville de Buea qui avait enregistré la plus forte hausse des prix (1,7%), suivie de Bafoussam (1,6%), Ngaoundéré (1,4%) et Yaoundé (1,3%).

