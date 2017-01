Zacharie, chef de la «dynastie» des Noah, s’est éteint dans son Cameroun natal

Il était le patriarche d’une famille de géants du sport. L’ancien footballeur camerounais Zacharie Noah, père du plus grand tennisman français de tous les temps, Yannick, et grand-père du basketteur international Joakim, joueur de NBA, s’est éteint ce dimanche 8 janvier 2017 dans sa ville natale de Yaoundé. Il avait gagné la Coupe de France en 1961 avec Sedan.

« Ce dimanche matin à Yaoundé, Zacharie Noah nous a quittés, paisiblement dans son sommeil. Il est parti entouré de toute sa famille », a-t-on appris en ce 8 janvier 2017 via le compte Twitter de Yannick Noah, le célèbre chanteur, actuellement à la tête des équipes de France masculine et féminine de tennis.

Zacharie Noah était entré dans l’imaginaire collectif français en 1983, lorsque fou de joie après la victoire de son fils en finale du tournoi de Rolland Garros, il s’était joué des services de sécurité pour rejoindre le court et tomber dans les bras de Yannick, fruit de son union avec l’institutrice Marie-Claire Noah, disparue en 2012.

Une carrière de footballeur courte mais intense

Mais Zacharie Noah, né le 2 février 1937 dans un Cameroun alors sous domination française, n’était pas simplement le père du dernier Français à avoir raflé un Grand Chelem de tennis. Dans sa jeunesse, il avait été footballeur, d’abord au Stade saint-germanois – l’ancêtre du PSG -, puis à l’UA Sedan-Torcy, club évoluant alors dans l’élite, en première division.

Il effectue le plus gros de sa carrière dans ce club phare de l’époque, et c’est à Sedan que naît en 1960 Yannick, dans le sillage de ses sœurs Isabelle et Nathalie. Défenseur sur le terrain, Zacharie rafle la Coupe de France l’année suivante, en 1961. Mais gravement blessé en 1963, il est contraint d’arrêter le football à seulement 26 ans.

Yannick, le meilleur tennisman français de l’histoire

Zacharie Noah se consacre alors à la carrière de son fils, jusqu’à l’apogée de ce dernier. Yannick Noah rafle au total 23 titres, demeurant à ce jour le tennisman français le plus titré. Jeune capitaine de l’équipe de France masculine, il mène ensuite cette dernière à la victoire en Coupe Davis en 1991, et réédite l’exploit en 1996, avant d’amener les filles à la victoire en Fed Cup en 1997.

Yannick se consacre ensuite à son autre passion des années 1990, la musique. Elle lui apporte de très grands succès et parachève son règne, pendant des années, à la tête du classement des « personnalités préférées des Français » établi par l’Ifop et le Journal du dimanche. Avant de revenir à l’équipe de France masculine en 2015, puis de cumuler son capitanat avec celui de l’équipe féminine, depuis décembre 2016.

La relève avec le petit-fils Joakim, basketteur en NBA

Entretemps, son fils Joakim perce dans un autre sport au plus haut niveau, le basket-ball. Né le 25 février 1985 à New York, doté des nationalités française, suédoise et américaine, il s’illustre d’abord à l’université, au sein des Florida Gators qu’il emmène à la victoire en championnat NCAA en 2006 et 2007. Il rejoint ensuite la NBA, au sein des Chicago Bulls puis des Knicks de New York.

Si l’histoire de ce pivot-aillié fort, plusieurs fois présent au All-Star Game, ressemble à un rendez-vous manqué avec les Bleus – il est tout de même médaillé d’argent au Championnat d’Europe 2011 -, son grand-père pouvait être fier, à la tête d’une famille qui a contribué à mettre ses deux patries, le Cameroun et la France, dans la lumière grâce à la pratique au plus haut niveau de trois des sports figurant parmi les plus populaires du monde. Une véritable dynastie.

