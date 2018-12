13,6 milliards FCFA de l’IDA pour un projet de «filets sociaux» au Cameroun

APAnews | Le chef de l’État camerounais, Paul Biya, a habilité, par voie de décret, le ministre de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire à signer, avec l’Association internationale de développement (IDA-Groupe Banque mondiale), un accord de prêt d’un montant d’environ 13,6 milliards FCFA destiné au financement additionnel du projet de «filets sociaux» en direction des personnes vulnérables, a appris APA de source officielle.

Lancé en novembre 2013 pour une enveloppe totale de quelque 30 milliards FCFA, dont la moitié financée par le pays, ledit projet ambitionne de financer la création d’un système de filet de sécurité sociale de base, y compris le pilotage de programmes de transferts monétaires ciblés et de travaux publics, en faveur des personnes les plus pauvres et les plus vulnérables dans les régions participantes.

Il compte ainsi réduire la pauvreté extrême et l’insécurité alimentaire à travers l’octroi, à chaque bénéficiaire et ce pendant une période de 24 mois, de transferts d’argent de 20.000 FCFA tous les deux mois, et 80.000 FCFA les 12ème et 24ème mois, soit une enveloppe globale de 360.000 FCFA par bénéficiaire.

Dans son rapport de l’exercice clôt au 31 décembre 2017, le cabinet d’audit Deloitte avait notamment pointé l’absence d’inventaire physique des immobilisations mises à la disposition de l’Institut national de la statistique (INS), mais aussi une mise à disposition des fonds non apurés.