15 cyclistes étrangers victimes d’un accident

APAnews | Quinze coureurs burkinabè, ivoiriens et rwandais qui participent à la 18ème édition du Grand prix cycliste international Chantal Biya, ont été, samedi dans la localité camerounaise de Ngolbang (Sud), victimes d’un accident de la circulation lorsque l’autobus chargé de leur transfèrement a connu une sortie de route dans un virage, a appris APA auprès du comité d’organisation.

Aucun mort n’a été enregistré au cours de cet accident, indique le président de la fédération nationale de la discipline, Honoré Yossi, précisant que les victimes, parmi lesquelles on compte également un commissaire de course ainsi que le chauffeur du véhicule, «souffrent de blessures légères» et leurs jours «ne sont pas en danger».

Les radiologies effectuées sur les victimes ne présentent aucune gravité, affirme le document, ajoutant que les équipes burkinabè et rwandaise sont sorties de l’hôpital et ont regagné Yaoundé, la capitale pour observation, en même temps que l’équipe ivoirienne a décidé de poursuivre la compétition, qui continue pour les autres coureurs y compris le maillot jaune, le Slovaque Bellan Juraj.

Si la 4ème étape du jour, Ngolbang-Sangmélima-Meyomessala (134 kilomètres) a été annulée, l’apothéose de la course, inscrite dans le calendrier «Africa Tour» de l’Union cycliste internationale (UCI), aura lieu dimanche sur le trajet Sangmélima-Yaoundé (170 kilomètres).

On rappelle que la 17ème édition du Grand prix cycliste international Chantal Biya, du nom de la première dame du Cameroun, courue en 2017 sur 4 étapes, un total de 579,3 kilomètres pour 10 formations participantes, avait été remportée par le local Clovis Kamzong Abessolo (SNH Vélo Club).