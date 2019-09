3,157 milliards FCFA pour rebâtir l’école en régions anglophones (ministre)

APAnews | L’État camerounais a décidé du déblocage d’une enveloppe spéciale de 3,157 milliards FCFA pour reconstruire les écoles dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, dévastées depuis 3 ans par un conflit sécessionniste, a appris APA lundi auprès des services compétents du ministère de l’Éducation de base (Minedub).

Ce fonds sera dédié à la reconstruction des infrastructures scolaires publiques et privées détruites par le conflit armé, avec un reliquat sous forme de subvention au fonctionnement desdits établissements, dont le nombre n’a toutefois pas été précisé.

Reste que cet investissement d’urgence apparaît insuffisant, si l’on s’en tient aux estimations du Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) qui évalue à «au moins» 11 milliards FCFA, pour l’année scolaire 2019-2020, la mise nécessaire à l’urgence scolaire dans les zones impactées.

Pendant les trois dernières années, l’organisme onusien précise que plus de 80% des écoles ont été fermées Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mettant plus de 600.000 enfants hors du circuit éducatif.

Sur le terrain même, les échos recueillis via l’électronique par APA font état d’une reprise toujours timide des classes, à l’entame de la 2ème semaine des classes pour le compte de l’année scolaire 2019-2020. Ici et là en effet, les populations demeurent d’autant plus prudentes que les messages des milices séparatistes sur le sujet apparaissent contradictoires, entre ceux ayant décrété un «blocus» intermittent et les forces favorables à la fin des années blanches.

En face, les pouvoirs publics ont déployé une opération baptisée «#OpenShoolsNow», à laquelle sont associées diverses forces vives du pays et qui semble faire modérément recette.