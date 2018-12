8,7 milliards F CFA levés à la Bourse de Douala

APAnews | La filiale locale du groupe français Alios Finance, spécialisée dans le crédit-bail, a levé 8,7 milliards F CFA à la Douala stock exchange (DSX), soit une sursouscription de 700 millions F CFA, a-t-on appris jeudi auprès de la Commission des marchés financiers du Cameroun (CMF).

Dénommée « Alios 01 5,75 % 2018-2023 », cette opération boursière, qui est le tout premier emprunt obligataire privé du marché financier du Cameroun, est un succès pour le leader du crédit-bail dans le pays.

Démarrée le 20 novembre, la période de souscription a été close le 11 décembre. Avec un taux d’intérêt de 5,75 % par an, pour une maturité de 5 ans comprise entre 2018-2023, le taux de souscription minimale était de 150 000 F CFA pour cet emprunt dont l’arrangeur principal est la filiale camerounaise du groupe bancaire gabonais BGFI Bank.

Son lancement intervient quelques semaines après la sursouscription de plus de 54 milliards F CFA de l’emprunt obligataire de l’Etat du Cameroun ECMR 5,60% net 2018-2023 dont le montant de départ était de 150 milliards F CFA.

Alios Finance est un établissement financier qui cible principalement les Petites et moyennes entreprises (PME) et les grandes entreprises auxquelles il propose, entre autres, des financements autour du crédit-bail, du crédit-immobilier, du crédit d’investissement et de la location-vente de véhicules.