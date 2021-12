Aboudi Onguene est la seule africaine qui figure parmi les 23 meilleures joueuses du monde selon le collège FIFA-FIFPRO.

Africa Top Sports | La capitaine de l’équipe nationale féminine du Cameroun et attaquante du CSK Moscou Gabrielle Aboudi Onguene a été présélectionnée par ses paires dans la liste des 23 meilleures joueuses du monde. La Lionne Indomptable est la seule africaine présente dans cette liste.

?? The FORWARDS nominated by their peers for the 2021 Women’s FIFA FIFPRO #World11, for performance during the 2020-21 season, are:

?? @PernilleMHarder

?? @samkerr1

?? Marta

?? @VivianneMiedema

?? @alexmorgan13

?? Gabrielle Onguene

?? @mPinoe

By the players, for the players. pic.twitter.com/WvYNmtYd1a

— FIFPRO (@FIFPRO) December 14, 2021