Algérie-Cameroun: Graves accusations contre Belmadi

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Sports.fr | Très critique à l’égard de l’arbitre d’Algérie-Cameroun, Djamel Belmadi est accusé d’incitation à la violence. Et certains réclament une sanction de la part de la CAF.

La tension est toujours importante au sein du football africain après le verdict des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, et notamment la rencontre Algérie-Cameroun. Les Fennecs attendent encore le résultat de leur recours, eux qui dénoncent les erreurs de l’arbitre gambien Bakary Gassama.

Reconduit dimanche à la tête de la sélection algérienne, Djamel Belmadi en a profité pour en remettre une couche dans une interview accordée à sa Fédération. En plus de dénoncer les maux profonds de l’arbitrage en Afrique, l’ancien joueur de l’OM a tenu quelques propos qui ont fait polémique au sujet de Bakary Gassama. « Plus jamais de la vie on laissera deux trois personnes conspirer contre notre pays, a notamment pesté Belmadi. On ne verra plus jamais un arbitre comme ça mettre à mal un pays. Je suis obligé de dire que je n’ai pas aimé du tout au lendemain du départ de cet arbitre, à l’aéroport d’Alger, le voir confortablement assis dans les salons à boire un café avec un millefeuille. (…) Il a enlevé l’espoir de tout un peuple et on le laisse comme ça. Je ne dis pas qu’il faut tuer… »

« Il incite clairement à la violence »

Pour certains, les propos de Belmadi sont très graves. « Si les propos tenus par Djamel Belmadi restent impunis, aucun arbitre ne sera plus en sécurité en Algérie. Il incite clairement à la violence et à l’agression physique. Inacceptable, scandaleux et intolérable », estime le journaliste guinéen Tanou Diallo.

« La sortie de Djamel Belmadi sur le traitement qu’il souhaitait à l’arbitre gambien Bakary Papa Gassama est une incitation à la violence et il ne faut pas avoir peur des mots, ajoute Chérif Sadio, le directeur du développement du club sénégalais Casa Sports. Il en a profité pour mettre de l’éponge sur ses errements tactiques lors de l’élimination de l’Algérie… »

Sur Twitter, de nombreux internautes ont condamné les propos de Belmadi, et réclament des sanctions de la part ed la CAF…