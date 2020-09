Amicaux: le Cameroun se passe de Nkoulou et Choupo-Moting

RFI | Après avoir communiqué une première liste de 32 joueurs le 14 septembre, le sélectionneur du Cameroun, Antonio Conceiçao Oliveira, a réduit son groupe à 24 joueurs pour son stage prévu aux Pays-Bas du 5 au 13 octobre.

Et Toni Conceiçao a retiré quelques noms connus de sa liste, à commencer par celui de Nicolas Nkoulou. Le défenseur du Torino n’a plus été convoqué depuis la finale victorieuse de la CAN 2017. L’autre buteur camerounais de ce jour-là, Vincent Aboubakar (qui vient de quitter Porto pour Besiktas), a également été sorti de la liste.

C’est le cas aussi d’Eric-Maxim Choupo-Moting, qui paie peut-être son statut de joueur sans club. L’ex-Parisien cherche toujours un point de chute, alors qu’il a refusé de signer le contrat d’un an que lui proposait le PSG pour 2020-2021.

Parmi les 24, on retrouve plusieurs habitués comme André Onana, André-Frank Zambo Anguissa et Karl Toko-Ekambi, ainsi que le jeune Ignatius Ganago (21 ans), actuel co-meilleur buteur de Ligue 1 avec 4 buts en 5 journées pour le RC Lens. Les Lions indomptables doivent affronter le Japon le 9 octobre, et cherchent encore à officialiser un deuxième adversaire pour cette trêve internationale.