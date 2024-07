André Onana s’exprime sur ses œuvres sociales au Cameroun

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Africa Top Sports | L’international camerounais, André Onana, exprime sa fierté de voir les résultats de sa dernière campagne chirurgicale qui a aidé plus de 350 personnes dans son pays natal.

Le gardien de but de Manchester United, qui est actuellement aux États-Unis pour leur pré-saison, a lancé une récente campagne chirurgicale via sa fondation. En conséquence, la Fondation André Onana a aidé plus de 350 personnes au Cameroun aux côtés des ONG espagnoles Bisturi Solidario et Cirujanos en Accion.

En plus de 13 jours, plus de 350 personnes ont été opérées pour sauver leur vie ou améliorer leur qualité de vie. L’ensemble de la mission s’est déroulée à l’Hôpital Gynéco-Obstérique et Pédiatrique de Yaoundé.

« Je suis fier que la Fondation André Onana continue de développer des projets pour améliorer la vie de tous les Camerounais. Mon engagement envers mon pays reste fort », a déclaré Onana à Stretty News.

La fondation d’Onana est créée au Cameroun mais s’est depuis étendue à toute l’Afrique de l’Ouest et du Centre.