Au Cameroun, des homosexuels sont tués en toute impunité et enchaînés en prison

Valeurs actuelles | Sur place, une ONG rapporte plusieurs assassinats d’homosexuels, ces dernières semaines.

Deux femmes transsexuelles ont aussi été arrêtées et incarcérées.

Quand les regards sont tournés vers le terrorisme qui frappe une partie de l’Afrique, d’aucuns rappellent le sort des minorités sur le continent.

C’est le cas du Comité Idaho France. L’ONG, qui lutte contre l’homophobie, rapporte notamment plusieurs cas de meurtres d’homosexuels au Cameroun, survenus au cours des deux dernières semaines, explique France 24, le 23 février.

« Un regain d’homophobie en Afrique »

Le président du Comité Idaho France, Alexandre Marcel, indique que trois homosexuels ont récemment été tués dans le pays : un couple, assassiné à Yaoundé, il y a une quinzaine de jours ; et un homme tué le 22 février à Douala.

Des actes perpétrés, selon la même source, en raison de l’orientation sexuelle des victimes. « Il n’y a aucune information qui circule. Aucun média local n’en parle. Nous savons ce qu’il se passe, car nous sommes alertés par des réseaux associatifs et des militants LGBT qui nous font remonter ces affaires », assure Alexandre Marcel.

Ce dernier constate aussi « à l’heure actuelle, un regain d’homophobie en Afrique et particulièrement au Cameroun ». Il ajoute qu’« à cause de la pandémie de Covid-19, les homosexuels sont obligés d’être dans leur famille et ne peuvent plus avoir de vie privée. Les choses se savent plus facilement. »

De son côté, Alice Nkom, avocate et présidente de l’Association pour la défense des droits des homosexuels (Adefho) au Cameroun, rapporte l’existence d’un dossier dont elle a la charge : l’arrestation, le 8 février, de deux femmes transsexuelles. Les interpellées, accusées d’homosexualité, d’outrage privé à la pudeur et de défaut de carte nationale d’identité, se trouvaient dans un restaurant lorsqu’elles ont été arrêtées.

« Selon nos informations, elles sont toutes les deux enchaînées et privées de nourriture en prison », écrit de son côté le site lgbtphobies.org. France 24 rappelle aussi que plusieurs pays d’Afrique, comme la Mauritanie, le Nigeria ou la Somalie, punissent toujours l’homosexualité de la peine de mort.