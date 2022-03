Au Cameroun, la cybercriminalité fait perdre 12,2 milliards de FCFA à l’économie en 2021 (Antic)

Share Facebook

Investir au Cameroun | L’Agence nationale des TIC (Antic) vient de publier des données selon lesquelles la cybercriminalité a causé des pertes financières de 12,2 milliards de FCFA à l’économie camerounaise en 2021. C’est le double des pertes signalées par l’Antic pour le compte de l’exercice 2019.

Dans le détail, les pertes financières dues aux intrusions dans les systèmes informatiques des administrations publiques et privées se chiffrent à 2,5 milliards de FCFA. Les pertes financières dues au Scamming (email dont l’objectif est d’abuser de la confiance du destinataire pour obtenir de l’argent) et phishing (technique utilisée par des fraudeurs pour obtenir des renseignements personnels dans le but de perpétrer une usurpation d’identité) s’établissent à 6 milliards de FCFA.

Quant aux pertes financières dues au skimming, elles s’établissent à 3,7 milliards de FCFA. Le skimming est une escroquerie reposant sur le détournement des informations de cartes bancaires d’un consommateur, pendant qu’il utilise un distributeur automatique qui a préalablement été piégé dans ce but.

En 2020, l’Antic avait déjà publié un rapport selon lequel le Cameroun a enregistré, en 2019, près de 6 milliards de FCFA pertes relatives aux fraudes bancaires. Les cybercriminels avaient davantage utilisé le Fovi (faux ordres de virement). Cela se passait, entre autres, par une demande de virement non planifiée, au caractère urgent et confidentiel?; un changement de coordonnées téléphoniques ou mails?; un contact direct d’un escroc se faisant passer pour un membre de la société, etc.

Selon un audit de l’Antic, 27?052 vulnérabilités ont été mises en exergue dans les systèmes de sécurité informatique des structures publiques et privées (ministères, opérateurs de télécoms, banques, établissements publics administratifs) en 2021.