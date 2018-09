Au moins huit tués dans le sud-ouest anglophone du Cameroun

VOA | Au moins six civils et deux policiers ont été tués mercredi et jeudi à Buea et à Limbe, dans le Sud-Ouest anglophone du Cameroun, en proie à un conflit entre forces de l’ordre et séparatistes anglophones, selon des concordantes.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, deux policiers ont été tués et une policière blessée par des séparatistes anglophones, dans la cité balnéaire de Limbe.

L’attaque s’est produite à Mile 4, un quartier périphérique de la ville, réputé abriter des refuges de séparatistes.

“Les assaillants ont pris les victimes par surprise alors qu’elles se trouvaient à leur poste. Ils ont fait semblant d’être des usagers qui venaient solliciter un service”, a expliqué une source proche des services de sécurité, ajoutant que deux armes auraient été emportées lors de l’attaque.

Dans la cité voisine de Buea, six civils ont été abattus jeudi par des policiers et un autre a été blessé à Babuti, un quartier du centre ville, selon des témoins.

L’information a été confirmée à l’AFP par un responsable sécuritaire à Yaoundé.

Soldats et séparatistes ont par ailleurs échangé des tirs à Bamenda, chef-lieu du Nord-Ouest, deuxième région anglophone du pays, de source sécuritaire.

Violence in Cameroon's #Anglophone regions is at risk of escalating on 1 October, the anniversary of the unification of Cameroon in 1961.

Last year thousands demonstrated and dozens were killed by security forces.

Read our #Cameroon analysis ?https://t.co/Jj7oT9hrh2

— Crisis Group (@CrisisGroup) September 27, 2018