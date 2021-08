Autoroute Yaoundé-Nsimalen : après 7 ans de travaux, la livraison de la section rase campagne annoncée en octobre 2021

Share Facebook

Investir au Cameroun | La ministre de l’Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha Courtes, a effectué le 14 août 2021, une descente sur le chantier de construction de la section rase campagne de l’autoroute Yaoundé-Nsimalen. Cette descente, apprend-on, visait à évaluer l’état d’avancement des travaux sur ce chantier en cours depuis 2014.

« Nous allons faire une (nouvelle, NDLR) descente fin septembre ou début octobre, pour qu’avec la Délégation générale à la sûreté nationale et tous les acteurs concernés par l’utilisation de cette route, nous puissions nous assurer que toutes les conditions sont réunies pour la réception en fin octobre, tel que le comité de pilotage du projet l’avait prévu », a confié la ministre Ketcha Courtes au Quotidien à capitaux publics, Cameroon Tribune.

L’on se souvient que dans un communiqué conjoint signé le 23 septembre 2019, par les ministres Eyebé Ayissi des Domaines et des Affaires foncières, et Ketcha Courtes de l’Habitat et du Développement urbain, les deux membres du gouvernement avaient enjoint le constructeur China Communications & Construction Company Ltd de livrer le chantier en janvier 2020. Un vœu qui n’avait pas été exaucé, en raison des difficultés liées à la libération des emprises.

Longue de 10,8 km, la section rase campagne de l’autoroute Yaoundé-Nsimalen fait partie d’un projet autoroutier d’un linéaire global de 23,1 km, destiné à desservir l’aéroport international de la capitale camerounaise. La section urbaine, longue d’un peu plus de 12,3 km également, est encore dans la phase de mobilisation des financements. Les travaux seront réalisés par trois entreprises : Synohydro, China Road and Bridge Corporation et Arab Contractors.