Benjamin Moukandjo prend sa retraite internationale

L’Équipe | Le Camerounais Benjamin Moukandjo a pris sa retraite internationale à 29 ans.

Pas appelé par Clarence Seedorf, le nouveau sélectionneur du Cameroun, Benjamin Moukandjo (29 ans) a décidé de prendre sa retraite internationale. L’ancien joueur de Lorient, Nîmes ou encore Monaco a publié un communiqué de presse :

«J’ai pris connaissance de ma non sélection dans la première liste de joueurs appelés pour la campagne préparatoire des Lions Indomptables à la CAN 2019 et des déclarations du sélectionneur national, Mr Clarence Seedorf. Je trouve cependant cette démarche inélégante et injuste à mon égard.

Inélégante parce que je n’ai même pas eu droit à un coup de fil, en ma qualité de capitaine ayant conduit les Lions au cinquième sacre du Cameroun, en 2017, et ce en dépit des contingences ayant à plusieurs reprises voulu dans l’ombre influencé le maintien de la cohésion du groupe.

Injuste en raison de l’argument avancé selon lequel des joueurs ”des championnats exotiques” ne méritent pas d’être appelés pour déficit de compétitivité. A ce sujet, et en toute modestie, mon niveau réel actuel, ainsi que celui d’autres coéquipiers, auraient dû d’abord être évalués sur le terrain avant toute prise de décision de mise à l’écart. En toute objectivité.

Car la sélection doit demeurer ouverte à tous les talents du Cameroun. En mon âme et conscience, j’ai décidé de me retirer de l’équipe nationale du Cameroun.»