Boycott de Grace Decca: L’artiste Promet une Belle Fête | + vidéo

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

CRTV | Dès son arrivée à l’aéroport Roissy Charles De Gaulle ce 08 mai 2022, l’artiste camerounaise a confirmé à ses fans la tenue telle que prévue de sa tournée européenne durant le mois de mai.

S’adressant à la B.a.s, lisez « Brigade anti-sardinards », au sortir de son vol pour la France où elle donnera un spectacle lors d’un gala de charité prévu le 13 mai 2022 au Palais de la Terrasse de Thillay, Grace Decca (lien) s’est voulue claire. « Je n’ai aucun problème avec vous. Je suis comme vous, vous êtes comme moi, arrêtez ça ».

La vidéo (lien) est reprise en boucle sur les réseaux sociaux et sur certaines chaines de télévision afin que nul n’en ignore. On peut y voir la diva Grace Decca sourire et appeler à la paix. « Tous ceux qui m’attaquent là, je vous dis un seul mot : je vous aime. Vous n’allez pas m’empêcher de faire ce que je sais faire, je suis née pour vous aimer », a-t-elle indiqué.

L’artiste poursuit d’ailleurs en confiant ses détracteurs à Dieu tout en priant qu’ils, elle y comprit ne soient pas utiliser pour attiser la haine et la séparation des Camerounais. Ceci alors qu’elle vient chanter pour rendre hommage au corps médical qui pendant plusieurs mois étaient en première ligne face au Corona virus. « On va faire une belle fête, on va faire quelque chose de sympa, de bon. Parce que Claire et tous ceux qui sont infirmiers, soignants et mêmes nous qui sommes patients, on a beaucoup souffert du Covid. S’il faut donc venir honorer ceux qui étaient au front, moi je dis oui, parce que je suis née ^pour aimer, je suis née pour servir. », va-t-elle déclarer.

Apaiser les tensions

Après le communiqué de la communauté dénommée « Grand Littoral Europe » prévenant des représailles des cantons sawas de Douala au Cameroun si la Bas arrivait à ses fins, l’ambassadeur du Cameroun en France, André Magnus Ekoumou a conduit une réunion de concertation avec les Chefs des communautés camerounaises vivants en France. Tous, ont signé un message d’apaisement

Le Rassemblement Démocratique du peuple camerounais dénonce aussi le boycott annoncé par la B.a.s lors des spectacles de Grâce Decca en Europe. Dans un communiqué signé de Christelle Ndongo, la présidente de la section RDPC France Nord, on peut lire : “Cette attitude est non seulement irresponsable mais également antipatriotique et vise à mettre en mal la paix social, la cohésion nationale et le vivre-ensemble qui sont des concepts chers à notre pays».

En espérant qu’une solution rapide sera trouvée pour éviter le pire, il est important de signaler que de nombreux membres de ce mouvement dénommé Bas, notamment Valsero, Wilfried Ekanga et autres ont déclaré ce 09 mai 2022 sur la toile, qu’il ne s’agit pas d’amour.