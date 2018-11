Budget 2019 du Cameroun : l’éducation nationale se taille la part du lion

APAnews | Le secteur de l’éducation, avec une allocation cumulée de 675 milliards de FCFA sur une enveloppe globale de 4850,5 milliards de FCFA, va recevoir la plus grande part dans le budget national du Cameroun en élaboration à travers le projet de loi de finances 2019.

Dans la répartition de cette enveloppe au sein du secteur, le ministère des Enseignements secondaires s’adjuge les 394 milliards de FCFA. Les ministères de l’Education de base et de l’Enseignement supérieur se partagent le reste.

En hausse de 161 milliards de FCFA par rapport à la loi de finances 2018, le budget de 2019 consacre ses priorités aux services de base.

Hormis la défense et la sécurité qui sont fortement dotées, le Premier ministre Philémon Yang a souligné que son gouvernement « met l’accent sur les secteurs qui apportent des solutions concrètes et directes dans l’amélioration du quotidien des populations ».

Dans cet ordre d’idées, l’Etat a prévu de consacrer plus de 350 milliards de FCFA aux travaux publics, 207,9 milliards à la santé et 202,6 milliards à l’eau et l’énergie.

Avec un taux de croissance du Produit intérieur brut (PIB) de l’ordre de 4,4% en 2019, « le Cameroun entend poursuivre ses actions de développement sur le plan politique, économique, social et culturel », a indiqué le Premier ministre.