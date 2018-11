Cameroun : 35,64 % de taux de pénétration de l’Internet (rapport)

APAnews | Le taux de pénétration de l’Internet au Cameroun se situe à 35,64 % en 2017, soit une progression de 2,39 % par rapport à l’année précédente, d’après un récent rapport de l’Agence de régulation des télécommunications (ART).

« Cette hausse de l’usage de l’Internet est la traduction dans les faits, du nombre croissant des abonnés à la téléphonie mobile, de la présence de plus en plus accrue des entreprises offrant des services d’Internet et la multiplication des smartphones », explique l’ART.

Dans son document intitulé « Observatoire annuel 2017 du marché des communications électroniques », l’ART est arrivée à la conclusion selon laquelle, le secteur des télécommunications « conserve une bonne santé relative ».

Le nombre d’abonnés d’Internet au Cameroun, toutes catégories confondues (Wimax, internet mobile, ADSL…), a connu une progression de 2,39 % en 2017. En valeur absolue, 193 487 nouveaux abonnés ont été enregistrés en une année. A l’heure actuelle, 8, 27 millions de Camerounais sont connectés à Internet.

En outre, l’ART a passé en revue les performances économiques des entreprises de télécommunications établies dans le pays. Selon la structure de régulation, les investissements des opérateurs et fournisseurs d’accès ont connu une baisse vertigineuse de 61,52 % sur un an.

« En 2017, 6 725 emplois directs ont été créés par les opérateurs de télécommunications, soit une régression de 6, 29% par rapport à 2016 », renseigne l’ART.