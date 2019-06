Cameroun: Aboubakar non-retenu parmi les 23 pour la CAN 2019

RFI | La Fédération camerounaise de football a dévoilé la liste des 23 joueurs qui disputeront la Coupe d’Afrique des nations 2019 en Égypte (21 juin-19 juillet). Les « Lions Indomptables » défendront leur titre sans l’attaquant Vincent Aboubabakar. Blessé, le buteur décisif en finale de la CAN 2017 n’a pas été retenu.

On connaît désormais les 23 « Lions Indomptables » qui vont défendre le titre de champion d’Afrique du Cameroun lors de la CAN 2019. La Fédération camerounaise de football (Fécafoot) a en effet indiqué quels étaient les derniers joueurs priés de quitter la « tanière » pour que le groupe soit au complet.

C’est une demi-surprise, mais l’attaquant Vincent Aboubakar fait partie des six recalés, aux côtés de Moumi Ngamaleu, Jeando Fuchs, Pierre Akono, Steve Régis Mvoue et Simon Omossola. Le buteur décisif en finale de la CAN 2017 a vécu une saison 2018-2019 pénible. Le 28 septembre, il était victime d’une rupture d’un ligament croisé. Le pensionnaire du FC Porto a été tenu éloigné des terrains durant plusieurs mois. Il a ensuite contracté une blessure musculaire, fin mai. Bref, l’avant-centre était loin d’être au maximum de ses moyens avant cette phase finale en Egypte (21 juin-19 juillet).

« J’aurais aimé être à vos côtés »

Dans une vidéo diffusée par la Fécafoot, Vincent Aboubakar a expliqué son absence : « Je remercie le staff technique, le coach et le staff médical et tous ceux qui m’ont soutenu durant ces moments difficile. Honnêtement, j’aurais aimé être à vos côtés […] et vous aider pour qu’on fasse une bonne compétition. Mais la situation est la suivante : j’ai une petite blessure. Donc, tout ce que je peux vous souhaiter, c’est une bonne compétition et de nous faire rêver. »

C’est donc sans lui que l’équipe du Cameroun va poursuivre sa préparation, à Doha. Au Qatar, ses partenaires sont censés se jauger face au Mali, le 14 juin.

Pour rappel, les « Lions Indomptables » figurent dans le groupe F de la CAN 2019. Ils y défieront la Guinée-Bissau (25 juin), le Ghana (29 juin) et le Bénin (2 juillet).

CAN 2019 : LES 23 CAMEROUNAIS

Gardiens de but: André Onana (Ajax Amsterdam/Pays-Bas), Fabrice Ondoa (Ostende/Belgique), Carlos Kameni (Fenerbahçe/Turquie)

Défenseurs: Collins Fai (Standard Liège/Belgique), Michael Ngadeu-Ngadjui (Slavia Prague/République tchèque), Ambroise Oyongo Bitolo (Montpellier/France), Yaya Banana (Panionios/Grèce), Gaëtan Bong (Brighton/Angleterre), Jean-Armel Kana-Biyik (Kayserispor/Turquie), Dawa Tchakonte (Marioupol/Ukraine)

Milieux de terrain: André-Frank Zambo Anguissa (Fulham/Angleterre), Georges Mandjeck (Maccabi Haifa/Israël), Pierre Kunde Malong (Mayence/Allemagne), Arnaud Djoum (Hearts FC/Ecosse), Wilfrid Kaptoum (Betis Séville/Espagne)

Attaquants: Stéphane Bahoken (Angers/France), Eric-Maxim Choupo-Moting (PSG/France), Karl Toko Ekambi (Villarreal/Espagne), Jacques Zoua (Astra/Roumanie), Clinton Njie (Marseille/France), Christian Bassogog (Henan/Chine), Joel Tagueu (Maritimo/Portugal), Olivier Boumal (Panionos/Grèce).