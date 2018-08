Cameroun : forte progression des ventes de la Société des Brasseries

La Tribune Afrique | D’après ses prévisions pour l’année 2018, la Société anonyme des Brasseries du Cameroun table sur la vente de 501 millions de litres de bière, soit une augmentation de 5,9% par rapport aux volumes vendus en 2017.

Pour cette année, la Société anonyme des Brasseries du Cameroun (SABC) s’attend à une meilleure performance des ventes de ses produits. La filiale camerounaise du groupe Castel s’attend à la vente cette année de 501 millions de litres de bière. Une belle performance pour la société, d’autant plus que ce chiffre représente une augmentation de 5,9% par rapport aux volumes écoulés un an plus tôt.

La société explique que cette progression est à imputer à la disponibilité retrouvée de ses produits, à la réorganisation des zones avec la professionnalisation des distributeurs et à la mise en place du programme «ambassadeurs» visant à porter les marques des produits de la SABC.

Tendance haussière généralisée

La même tendance haussière est annoncée pour les autres produits de la SABC. En ce qui concerne, les alcools-mix, les prévisions indiquent qu’ils seront vendus à hauteur 37,6 millions de litres, ce qui représente une progression de 14,2% en cumul sur l’année, par rapport à l’année 2017. Une hausse que la société impute au lancement d’un 4e parfum d’une de ses marques.

Quant aux boissons gazeuses, les volumes écoulés devraient atteindre quelque 293,2 millions de litres, en progression de 6,4% par rapport à l’année 2017, grâce à une nouvelle organisation et la solidité des fondamentaux de l’entreprise brassicole.

Mais c’est dans le secteur des eaux que la SABC s’attend à une plus grande performance. La société a annoncé que ses ventes pourraient atteindre les 80,6 millions de litres signant une grande progression de 37,8% par rapport à ses ventes un an plus tôt. Les responsables de la SABC indiquent que cette progression s’explique par la segmentation des marques et des prix, sa capacité de distribution et les campagnes marketing qui jouent sur les avantages comparatifs, notamment la qualité, l’expertise et la disponibilité.