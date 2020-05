Cameroun : la stigmatisation des patients du Covid-19 [+vidéo]

La façon dont les équipes arrivent dans les foyers est une façon qui ajoute au drame personnel que vivent les gens

Pour, le Dr Erero Njiengwé psychologue clinicien camerounais, la façon dont les victimes du Covid-19 sont dramatiquement traitées par le public ajoute à la stigmatisation.

“La façon dont les équipes arrivent dans les foyers est une façon qui ajoute au drame personnel que vivent les gens, et crée – en attirant l’attention de leur entourage – une dramatisation supplémentaire du problème. Et elle confirme ou renforce dans les pensées et l’esprit de leur entourage la dangerosité du coronavirus – qui était auparavant lointaine et presque théorique – mais ce danger apparaît maintenant à leur porte”.

Anicet Ekane utilise désormais les médias sociaux pour tenter de dédramatiser la pandémie et milite désormais à la tête d’une association de survivants de Covid-19.

Le Cameroun, pays le plus touché par l‘épidémie du Covid-19 en Afrique centrale enregistre à ce jour plus de 3 733 cas contre 146 décès pour 1 595 guérisons.