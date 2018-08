Cameroun: nouvelle vidéo d’exécution d’une dizaine de personnes à Achigachia

Une nouvelle vidéo montrant des hommes en armes et portant l’uniforme de l’armée camerounaise exécuter une dizaine de personnes désarmées et habillées en civils a fait son apparition sur les réseaux sociaux au Cameroun.

Selon un communiqué d’Amnesty International publié ce 10 août, cette vidéo, tournée avant 2016, corrobore de précédents témoignages d’exécutions extra-judiciaires commises par les forces de l’ordre dans le village d’Achigachia dans la région de l’Extrême-Nord du pays.

Dans son communiqué publié sur Twitter, Amnesty International décrit les images de cette « vidéo choquante »: : des hommes armés qui tirent avec des armes automatiques sur des personnes face contre terre ou assises contre un mur.

Amnesty demande une enquête « immédiate, approfondie et impartiale » : « Voici encore des preuves plus crédibles à l’appui des allégations selon lesquelles les forces armées camerounaises auraient commis de graves crimes contre des civils et nous demandons une enquête immédiate, approfondie et impartiale. Les responsables présumés de ces actes odieux doivent être traduits en justice ».

A horrifying video shows security forces in #Cameroon shooting at least a dozen unarmed people in a military operation in the village of Achigaya in the Far North region. There must be accountability for these brutal killings.https://t.co/SfuYpcja6b

— AmnestyInternational (@amnesty) August 10, 2018