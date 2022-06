Cameroun : profanation de la tombe de Mgr JÃ©rÃ´me Owono MimboÃ©

Share Facebook

La Croix |

Le 10 juin, la tombe de l’évêque fondateur du diocèse d’Obala, dans le centre du Cameroun, Mgr Jérôme Owono Mimboé a été profanée.

L’émotion est encore vive au Cameroun après la profanation de la tombe du premier évêque du diocèse d’Obala, Mgr Jérôme Owono Mimboé. Celle-ci est située à la paroisse Marie Mère Admirable de Nkomotou, un village situé à une trentaine de kilomètres de Yaoundé.

Selon les témoignages, l’acte de profanation a eu lieu dans la nuit du 10 au 11 juin. C’est au matin du dimanche 12 juin, que les pères Timothée Zogo et Marcel Philémon Vida, respectivement vicaire épiscopal chargé de l’apostolat des laïcs et vicaire à la cathédrale dans le diocèse d’Obala ont alerté de la destruction et de la profanation de la tombe de Mgr Jérôme Owono Mimboé.

Les deux prêtres ont immédiatement informé leur évêque, Mgr Sosthène Léopold Bayemi. Ce dernier a immédiatement informé le peuple de Dieu de son diocèse par un communiqué en donnant des détails. « Dans la matinée du vendredi 10 juin, nous avons constaté, avec grand regret que la tombe de Monseigneur Jérôme Owono Mimboe, à la paroisse Marie Mère Admirable de Nkomotou a été profanée par des inconnus dont nous ignorons aussi bien la moralité que les intentions », écrit Mgr Sosthène Léopold Bayemi Matjei.

« Inacceptable »

Il poursuit en indiquant que « nous rappelons que, les sépultures, tant dans la tradition chrétienne que dans nos cultures sont des lieux sacrés, qui méritent respect et vénération. Un acte de profanation qui plus est, sur la tombe d’un successeur des Apôtres, ne peut être que très regrettable et condamnable ».

Mgr Sosthène Léopold Bayemi qui a déposé une plainte à la brigade de gendarmerie de Nkomotou a demandé aux fidèles du diocèse de maintenir de sérénité et a appelé ceux-ci « à prier le(s)auteur(s) de cet acte odieux ainsi que pour le repos éternel de Monseigneur Jérôme Owono Mimboé qui a choisi d’être enterré à la grotte de Nkomotou, souhaitant ainsi en faire un lieu de prière, de dévotion et de pèlerinage, ouvert à tous ».

Après ce communiqué, les réactions ont été vives au sein de l’Église camerounaise. Rodolphe Messina Tabi, fidèle laïc catholique originaire du diocèse d’Obala déplore que « les hommes n’aient plus peur du sacré ». Florent Mviena.

Le père Jean Blaise Nko, curé de la paroisse Marie Mère Admirable de Nkomotou, s’est pour sa part confié?: « C’est triste et regrettable de voir de tels actes se produire. C’est inacceptable et irresponsable car les chrétiens sont terrifiés et souhaitent qu’on laisse Monseigneur Owono Mimboé reposer en paix ».

Mgr Jérôme Owono Mimboé est né le 4 février 1933 à Ebolboum dans la région du Sud du Cameroun a été ordonné prêtre le 22 juillet 1962 et le 6 septembre 1987 comme tout premier évêque d’Obala. Il est mort le 15 juillet 2016 à Yaoundé des suites de maladie.