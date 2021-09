Cameroun: un exorciste suspendu pour avoir accusé de sorcellerie et violenté un octogénaire

Share Facebook

La Croix | Mgr Jean Marie Ndi Okal, évêque de Mbalmayo, dans le centre du Cameroun, a suspendu, le 27 août, le père Cyprien Amougou, curé de la paroisse Saint Philippe et Jacques de Ndonbko.

Une semaine plus tôt, ce prêtre exorciste avait fouetté en public, un homme de 80 ans, en l’accusant d’être un sorcier.

La scène choquante est filmée dans une vidéo devenue virale depuis le 20 aout. Un homme frappe violemment, avec des tiges de macabo – une plante vivrière – un vieillard de 80 ans. Les violences durent plusieurs minutes. Il casse de nombreuses tiges sur la tête et les bras de l’infortuné octogénaire qui pleure en demandant à son bourreau d’avoir pitié.

Ce bourreau n’est autre que le père Cyprien Amougou, curé de la paroisse Saints Philippe et Jacques de Ndongko, village situé à une cinquantaine de kilomètres de Mbalmayo et sa victime, Michel Mbarga qu’il accuse de sorcellerie.

Choqué par cette scène, qui a également révolté des milliers de Camerounais, l’évêque de Mbalmayo, Mgr Jean Marie Ndi Okala, a envoyé, le 27 août, au père Amougou une lettre de suspense. « Il est parvenu à ma connaissance la circulation dans les réseaux sociaux d’une vidéo vous mettant en scène de bastonnade publique, avec des tiges de macabo, d’un citoyen originaire de votre paroisse. Vous le traitez de sorcier et l’accusez de s’être introduit dans votre presbytère et d’y avoir introduit des choses », relate l’ordinaire de Mbalmayo dans cette correspondance. « Vous devez garder comme chrétien et fortiori comme prêtre un profond respect pour toute personne créée à l’image de de Dieu » estime-t-il avant de rappeler à son prêtre la nécessité de « mener un combat vrai et juste contre la tendance non pastorale qui consiste à considérer, sans preuves que toutes les personnes âgées sont de potentiels sorciers ».

Suspense

Aux yeux de l’évêque de Mbalmayo, ces faits créent un scandale au sein du Peuple de Dieu. Aussi le prêtre est-il suspendu, jusqu’à nouvel avis, « de toutes fonctions d’enseignements, de sanctification et de gouvernement dans la paroisse Saint Philippe et Jacques de Ndongko » dont la charge lui a été confiée.

A lire : [Enquête]: Au Cameroun, des prêtres exorcistes se rebellent contre la hiérarchie de l’Église

Mais l’histoire ne s’est pas arrêtée là. Deux jours après cette décision de suspension de l’exorciste, le 29 août, des populations de Ndongko, ont barricadé les voies d’accès du village et brandi des pancartes pour réclamer le rétablissement de leur curé.