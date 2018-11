Cameroun : un manuel jugé pornographique retiré du programme scolaire

APAnews | Le Conseil national d’agrément des manuels scolaires et matériels didactiques (Cnamsnd) du Cameroun, sur instruction de la ministre des Enseignements secondaires, a demandé à l’éditeur de «l’Excellence en science», livre inscrit au programme des élèves des classes de 5ème du pays, de le «retirer du marché », rapporte un communiqué reçu mercredi à APA.

Selon le communiqué, il a été demandé à l’éditeur de l’ouvrage « de procéder à une nouvelle édition excluant le module IV intitulé +Éducation à la santé : santé de reproduction+».

Ledit module avait, en septembre dernier et ce pendant de longues semaines, soulevé de vives protestations à travers le pays lorsqu’il a été découvert, dans les pages 59 et 60 de l’ouvrage, des détails pornographiques et plus que suggestifs appuyés d’exercices plongeant les apprenants dans les méandres de pratiques sexuelles non orthodoxes et contre nature.

Face à la levée de boucliers, s’agissant particulièrement d’élèves en bas âge, des responsables du Cnamsnd ainsi que certains enseignants, avaient tenté de faire front au tir de barrage, invoquant l’éducation scolaire à travers l’image.

Pour Henri Ekam Ndzie, inspecteur pédagogique national de sciences de la vie et de la terre, ce livre entendait ainsi «canaliser le trop plein d’énergie de ces enfants, qui sont aussi les nôtres».

Plus qu’embarrassé par l’ampleur de la polémique le secrétaire permanent du Conseil, Marcellin Vounda Etoa, a agité la possibilité de suspendre le module controversé dans le programme d’enseignement et de le sortir conséquemment du manuel incriminé.

«Pour qu’il ne soit plus matière à enseignement pour les enfants de classe de 5ème, dont un certain nombre d’acteurs sociaux disent qu’ils sont immatures pour recevoir cette leçon-là. La question serait donc renvoyée au ministère des Enseignements secondaires, et débattue de façon inclusive pour savoir si on maintient cet enseignement dans une autre classe ou si on le sort entièrement du système éducatif pour le cycle secondaire», avait-il affirmé.