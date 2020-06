Campagne mondiale en faveur de la paix en territoire camerounais [+audio]

Share Facebook

VOA | Au Cameroun les agents humanitaires et de santé ont salué les appels des Prix Nobel de la paix et d’anciens chefs d’État en faveur d’un cessez-le-feu COVID-19 dans les régions anglophones. Les combats entre les militaires et séparatistes ont contraint à la fuite plus d’un millier d’agents de santé et de secouristes, ce qui met encore plus en danger des dizaines de milliers de malades. Le Cameroun a confirmé plus de 12 300 infections et 309 décès dus au coronavirus.