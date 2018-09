CAN 2019 : le Cameroun frôle l’humiliation aux Comores

Foot Mercato | Pour la deuxième journée des qualifications à la CAN 2019, le Cameroun se déplaçait sur l’île des Comores. C’était la première de Clarence Seedorf sur le banc des Lions Indomptables, déjà qualifiés en tant que pays hôte de la compétition, assisté par Patrick Kluivert et Jean-Alain Boumsong. Ils ont été surpris par le 149e au dernier classement FIFA et ont concédé le match nul, 1 but partout.

Seedorf a pourtant aligné une équipe résolument offensive avec quatre attaquants : Eric-Maxim Choupo-Moting, Karl Toko-Ekambi, Edgard Salli et Stéphane Bahoken.

Ils se font pourtant avoir dès le quart d’heure de jeu, en encaissant le premier but d’El Fardou Ben Mohamed, le joueur de l’Étoile Rouge de Belgrade (15e). Mené logiquement à la mi-temps, le Cameroun a du mal en seconde période, mais parvient à égaliser à dix minutes de la fin du temps réglementaire, grâce à l’Angevin Bahoken (80e), qui ajuste Ali Ahamada de près.

Score final : 1-1. Le Cameroun s’en sort bien face aux Cœlacanthes, qui ont failli créer l’exploit, et repart des Comores avec le point du nul.