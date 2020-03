CAN 2021 : 33 «Lions indomptables» présélectionnés contre le Mozambique

Share Facebook

APAnews | La Fédération camerounaise de football (Fecafoot) a publié, dimanche, une liste de 33 joueurs présélectionnés pour le stage préparatoire à la double confrontation des 26 et 30 mars prochains contre le Mozambique, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021.

L’on note, dans la liste, l’apparition pour la première fois en sélection des défenseurs Ahmad Ngouyamsa et Harold Moukouri, des milieux de terrain Brice Yan Eteki, Jean Onana et Samuel Oum Gouet, et de l’attaquant John Mary Uzuegbunam. À noter, surtout, la présélection de deux athlètes locaux à savoir le gardien Lytizi Epane et l’attaquant Sidikki Aboubakari.

Parmi les revenants, on signale le nom de Nicolas Nkoulou qui n’est plus apparu dans la sélection depuis la CAN «Gabon 2017», et aussi de Vincent Aboubakar, victime d’une série de blessures depuis deux années.

Pays organisateur, et donc d’office qualifié pour la compétition, le Cameroun, après deux journées, occupe la première place ex-æquo que son prochain adversaire avec 4 points, suivis du Cap-Vert (2pts) et du Rwanda (0pt).

Gardiens de but : André Onana (Ajax Amsterdam, Pays-Bas), Fabrice Ondoa (KV Ostende, Belgique), Kerribo Haschou (CI Kamsar, Guinée), Lytizi Epane (Stade Renard, Cameroun)

Défenseurs : Allan Nyom (Getafe, Espagne), Collins Faï (Standard Liège, Belgique), Jérôme Onguene (Salzbourg, Autriche), Harold Moukouri (Middlesbrough, Angleterre), Michael Ngadeu (La Gantoise, Belgique), Nicolas Nkoulou (Torino, Italie), Joyskim Dawa (FK Marioupol, Ukraine), Ambroise Oyongo (Montpellier, France), Jean Charles Castelletto (Brest, France), Ahmad Ngouyamsa (Dijon, France), Fabrice Ngah (Raja Casablanca, Maroc)

Milieux : Franck Bambock (Maritimo, Postugal), Pierre Kunde (Mainz, Allemagne), Franck Zambo (Villareal, Espagne), Fabrice Olinga (Mouscron, Belgique), Arnaud Djoum (Al Read, Arabie Saoudite), Brice Yan Eteki (Granada, Espagne), Samuel Oum Gouet (Altach, Autriche), Jean Onana (Lille, France)

Attaquants : Karl Toko Ekambi (Lyon, France), Christian Bassogog (Henna, Chine), Ignatius Ganago (OGC Nice, France), Éric Choupo Moting (PSG, France), Vincent Aboubakar (FC Porto, Postugal), Stéphane Bahoken (SCO Angers, France), John Mary Uzuegbunam (Shenzhen, Chine), Jean Pierre Nsame (Young Boys, Suisse), Sidikki Aboubakari (Union de Douala, Cameroun), Nicolas Moumi (Young Boys, Suisse).