CAN 2021 : Le calendrier complet, les chocs et le tableau

beIN SPORTS | Le tirage au sort a été effectué mardi, les 24 pays qualifiés sont fixés sur ce qui les attend à la CAN 2021, qui aura lieu du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Parmi les points chauds du premier tour, on relèvera en premier lieu le match d’ouverture entre le Cameroun et le Burkina Faso, au stade d’Olembe à Yaoundé.

Cette enceinte flambant neuf verra les Lions Indomptables jouer leurs trois matchs de poule. Si les coéquipiers d’Eric Maxim Choupo-Moting terminent en tête, ils joueront en huitièmes de finale l’un des meilleurs troisièmes des six groupes. Ce sera également le cas des vainqueurs des groupes B (tête de série : Sénégal), C (Maroc) et D (Nigeria).

L’Algérie, vainqueur sortant, jouera elle aussi ses trois matchs dans le même stade, celui de Japoma à Douala. L’opposition face à la Côte d’Ivoire, le 20 janvier, pourrait décider du classement de ce groupe E. Si les Fennecs gagnent leur poule, ils affronteront au tour suivant le deuxième du groupe D, marqué par le choc entre le Nigeria et l’Égypte. Un classique africain en perspective…

La composition des 6 groupes

Groupe A (stade d’Olembe, Yaoundé) : Cameroun, Burkina Faso, Ethiopie, Cap-Vert.

Groupe B (stade Ahmadou Ahidjo, Yaoundé) : Sénégal, Zimbabwe, Guinée, Malawi.

Groupe C (Limbe) : Maroc, Ghana, Comores, Gabon.

Groupe D (Garoua) : Nigeria, Égypte, Soudan, Guinée-Bissau.

Groupe E (stade de Japoma, Douala) : Algérie, Sierra Leone, Guinée équatoriale, Côte d’Ivoire.

Groupe F (Bafoussam) : Tunisie, Mali, Mauritanie, Gambie.