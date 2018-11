CAN Féminine 2018 : La maison de la Camerounaise Enganamouit attaquée après son tir au but raté

Africa Top Sports | La maison de la joueuse camerounaise Gaelle Enganamouit a été attaquée à Yaoundé à la suite de son tir au but manqué contre le Nigeria en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine 2018 au Ghana.

Selon le sélectionneur des Lionnes Indomptables, des personnes avaient jetés des pierres sur la résidence familiale puis menacé de revenir.



« C’est un acte très antipatriotique et scandaleux que certaines personnes s’attaquent au domicile de Gaelle à cause de la sanction manquée », a déclaré Joseph Ndoko.

Alors qu’elles ont perdu leur demi-finale contre le Nigeria à l’issue des tirs au but 4-2, les Camerounaises jouent la petite finale face aux Maliennes vendredi.

Ndoko a condamné cette attaque et avait ajouté que cela pourrait avoir un impact sur les préparations de l’équipe contre les Aiglonnes. Il faut dire que le vainqueur de cette explication sera qualifié pour la Coupe du monde qui aura lieu en France.

« C’est le football et des choses comme celle-ci se produisent. Cela aurait pu se passer autrement, mais j’espère que les gens se souviendront encore de tous les bons moments et se rendront compte que ces joueuses se battent pour l’honneur de tout un pays. Ce dont elles ont besoin, c’est d’un soutien et d’un encouragement, et non d’un comportement aussi honteux » a dit l’entraineur.

Gaelle Enganamouit, 26 ans, a disputé les quatre matches du Cameroun lors de la Coupe des Nations 2018, inscrivant un but contre l’Algérie lors de son deuxième match en groupe.