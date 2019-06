CAN : Joël Tagueu quitte les «Lions indomptables» pour anomalie cardiaque (médecin)

APAnews | Yaoundé (Cameroun) De notre correspondant : Félix Cyriaque Ebolé Bola

Le médecin de la sélection camerounaise de football, William Ngatchou a décidé, lundi à Ismailia (Égypte) où les «Lions indomptables» disputent dès le lendemain leur premier match de la 32ème Coupe d’Afrique des nations (Can), d’écarter du groupe l’attaquant Joël Tagueu sur qui il a détecté une anomalie d’implantation d’une artère coronaire, selon un communiqué de la fédération nationale de la discipline (Fecafoot).



Selon le praticien, le cas du sociétaire de Martitimo Funchal (Portugal), déjà suspecté lors du stage bloqué au Qatar, constitue «un risque avéré de mort subite» à 24 heures du premier match du Cameroun contre la Guinée-Bissau.

L’instance fédérale, qui a par ailleurs introduit un recours auprès de la Confédération africaine de football (Caf) en vue du remplacement de l’athlète de 26 ans, a indiqué s’associer à la vie émotion qui a ainsi étreint la tanière au moment de l’annonce de la mauvaise nouvelle et exprimé au concerné et au groupe sa solidarité.

On rappelle que les «Lions indomptables» sont logés dans le groupe F de la Can 2019 avec le Bénin, le Ghana et leur adversaire immédiat.