CHAN 2020 : La CAF satisfait de l’évolution des travaux au Cameroun

Africa Top Sports | Suite à la visite d’inspection des installations pour le Championnat d’Afrique des Nation CHAN 2020 qui s’est déroulée du 24 au 30 septembre dernier au Cameroun, la CAF semble être satisfait du l’évolution des travaux mais la compétition pourrait être repoussé en avril ou en juin/juillet.

L’organisation du CHAN 2020, a été confiée au Cameroun en avril dernier à la place de l’Ethiopie. Bien que la CAF soit satisfaite par l’avancement des préparatifs, après la visite d’inspection effectuée la semaine dernière du 24 au 30 septembre, elle pourrait toutefois décaler la compétition. Un possible changement pour permettre au Cameroun de finir ses travaux. Souvent organisé en janvier, février ou mars, le CHAN 2020 pourrait être repoussé en avril ou en juin/juillet.

Conduit par le premier vice-président Constant Omari et le secrétaire général adjoint Anthony Baffoe, les inspecteurs de la CAF ont visité les deux stades de Douala (Japoma et Réunification), de celui de Bafoussam, de celui de Yaoundé et de celui de Garoua.