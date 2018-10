Choupo-Moting nommé capitaine du Cameroun, « Je suis content »

Décidément, Eric-Maxim Choupo-Moting vit un très beau début de saison 2018-2019. Recrue un peu « surprise » du Paris Saint-Germain, il se fait une place dans l’effectif et beaucoup de supporters se prennent d’affection face à son enthousiasme, sa combativité et son niveau. De plus, ce jeudi, Clarence Seedorf, sélection du Cameroun, a annoncé que l’attaquant de 29 ans sera son capitaine en équipe nationale. Le Parisien a réagi brièvement face à la presse :

« Je suis content d’être capitaine. Je peux aussi vous dire que nous sommes tous prêts pour le match de demain. J’espère que les Camerounais seront présents au stade pour nous encourager. »

C’est toujours un moment spécial d’être nommé capitaine, d’autant plus en équipe nationale. C’est aussi une confirmation que Choupo-Moting a l’état d’esprit qu’il faut dans un groupe. De quoi aussi lui donner encore plus de confiance en espérant qu’il donnera raison à son sélectionneur. Tout comme on espère qu’il le fera au PSG.