Crise anglophone, l’appel inattendu de Kylian Mbappé

Paris Saint-Germain's French forward Kylian Mbappe during the French L1 football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Dijon, on February 29, 2020 at the Parc des Princes stadium in Paris. (Photo by Mehdi Taamallah/NurPhoto via Getty Images)

Africa Top Success | Kylian Mbappé préoccupé. Suite à l'assassinat de plusieurs élèves survenu dans la ville de Kumba au Cameroun il y a quelques jours, beaucoup de personnes restent touchées. L'exemple du footballeur français d'origine camerounaise qui appelle simplement à la résolution urgente de la crise anglophone. Depuis les évènements qui ont eu lieu le samedi 24 octobre dernier à Kumba, beaucoup de personnalités sont solidaires à leur manière. Sur les réseaux sociaux, notamment twitter, un hashtag #EndAnglophoneCrisis, est même monté en tendance. Il y a urgence de solutionner la crise anglophone qui sévit dans le Noso depuis maintenant 4 ans. Et Kylian est d'accord. L'attaquant français du PSG a aussi laissé un message sur twitter qui a beaucoup raisonné chez les camerounais. ??????#EndAnglophoneCrisis — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 28, 2020

