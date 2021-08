Crise anglophone: l’armée tue sept généraux séparatistes autoproclamés

Share Facebook

Cameroun Actuel | Les sept généraux séparatistes autoproclamés ont bloqué la circulation pendant un mois sur les routes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

L’armée affirme qu’au cours d’une opération de deux semaines, elle a récupéré 70 véhicules que les combattants avaient saisis sur des civils et a sauvé plusieurs femmes et enfants pris en otage dans des camps séparatistes.

Le Cameroun a déclaré vendredi que son armée avait éliminé les séparatistes des routes que les combattants occupaient illégalement dans la région anglophone du Nord-Ouest depuis juillet. Le lieutenant Conrad Onana dit qu’il a commandé les troupes gouvernementales dans l’une des nombreuses opérations visant à neutraliser les combattants bloquant les routes.

Des civils secourus

Onana dit qu’un intense échange de tirs a duré plus de deux heures à partir de 1 heure du matin vendredi, lorsque les troupes gouvernementales ont attaqué les combattants à Bafut. Il dit que de nombreux séparatistes et leurs cinq généraux autoproclamés tués par les troupes gouvernementales étaient recherchés par l’armée.

Le Colonel Onana n’a pas donné le nombre total de séparatistes tués dans le raid. Il a déclaré que l’armée avait secouru plusieurs femmes, dont une femme enceinte, et un bébé allaité retenu en otage par les combattants. Il a déclaré qu’au moins six hommes ont été arrêtés pour collaboration avec des séparatistes.

Bombes artisanales

Selon le général Nka Valère, commandant des troupes gouvernementales combattant les séparatistes dans la région du Nord-Ouest, plusieurs centaines de soldats du gouvernement ont participé à des opérations au cours desquelles deux généraux autoproclamés ont été tués à Bali en plus des cinq à Bafut, dans le département de la Mezam.

Les généraux tués par l’armée s’appellent Small Pepper, Stone, Small Bible, Ibobe, Prince, Kobet et Babilla, apprend-on. Selon le général Nka Valère, l’armée a récupéré de nombreuses armes et saisi du matériel que les combattants utilisaient pour fabriquer des bombes artisanales.

Le général Nka Valère a demandé aux civils de collaborer plus que jamais avec l’armée en dénonçant des combattants séparatistes présumés qui se cachent dans leurs communautés.

Moto-taxis

Les séparatistes ont déclaré sur les réseaux sociaux que certains de leurs combattants et généraux avaient été tués, mais n’ont donné aucun autre détail. Les combattants disent que de nombreuses troupes gouvernementales ont également été tuées. Selon le général Nka Valère, quelques soldats du gouvernement ont été légèrement blessés, mais aucun n’a été tué.

En juillet, les autorités camerounaises ont interdit l’utilisation des motos dans le département de la Mezam. Les responsables ont accusé des séparatistes d’avoir utilisé des motos pour des crimes, notamment l’embuscade et le meurtre de cinq policiers à Bali le 18 juillet.

Le Cameroun a déclaré que les combattants séparatistes ont également utilisé des motos pour attaquer et raser des positions militaires, des postes de police et des bureaux du gouvernement.

Sur les réseaux sociaux, les séparatistes ont revendiqué le meurtre des policiers et l’incendie des bâtiments occupés par l’armée. Les combattants ont également imposé une interdiction de la circulation des véhicules à moteur et ont promis de lever l’interdiction lorsque les autorités gouvernementales autoriseront la circulation des motos.

Réouverture des routes

L’armée a déclaré que les séparatistes avaient saisi plus d’une centaine de véhicules qui avaient défié l’interdiction et les avaient utilisés pour ériger des barricades sur les routes.

Le gouvernement a déclaré qu’il avait ordonné à l’armée de dégager les routes des combattants séparatistes parce que des milliers de personnes qui empruntaient quotidiennement les routes étaient bloquées.

Selon Deben Tchoffo, gouverneur de la région du Nord-Ouest, 70 véhicules ont été retirés de la route. “Toutes les routes bloquées par les combattants séparatistes sont désormais sûres et utilisables”, a-t-il déclaré.

Deben Tchoffo a déclaré que le président camerounais Paul Biya a réitéré que les combattants qui se rendent et lâchent leurs armes ne seront pas poursuivis.

Des violences ont éclaté en 2017 dans les régions anglophones du Cameroun lorsque des enseignants et des avocats ont protesté contre la discrimination présumée de la majorité francophone. L’armée a réagi par une répression et des groupes séparatistes ont pris les armes, affirmant qu’ils protégeaient les civils.

Les Nations Unies affirment que plus de 3 000 personnes ont été tuées et 550 000 déplacées au Cameroun et au Nigeria voisin depuis le début du conflit.