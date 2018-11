Des stars mondiales attendues à un match de gala de Samuel Eto’o

APAnews | Des vedettes mondiales du football, à l’instar de Lionel Messi ou de Ronaldinho, et de la musique, à l’exemple de Rihanna sont attendues au Cameroun pour participer au match et aux activités de charité organisé par la Fondation Samuel Eto’o Fils au profit des couches sociales vulnérables, a appris samedi APA auprès des organisateurs.

Selon le principal initiateur Samuel Eto’o Fils, ce match de gala se déroulera en juin 2019 au Cameroun, en prélude à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) qu’abritera son pays.

Un événement qui a amené l’ancien capitaine des « Lions indomptables » à multiplier les rencontres avec les autorités camerounaises, au rang desquelles le ministre des Sports et de l’Education physique Pierre Bidoung Mkpatt.

« Je suis venu présenter le projet Eto’o Charity game au ministre des Sports. Il sera question d’organiser une rencontre de football cinq ou six jours avant le match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations 2019. Ce sera à Douala ou à Yaoundé. Ce projet est associé à la Confédération africaine de football (CAF) », a expliqué Samuel Eto’o.

Ce dernier qui dévoilé l’identité de quelques stars du football mondial qui feront le déplacement du Cameroun, entre autres, l’Argentin Lionel Messi et le Brésilien Ronaldinho qui ont été coéquipiers de l’ex international Camerounais au FC Barcelone où ils ont remporté plusieurs trophées et titres, dont ceux de la Ligue européenne de football.

Pour le ministre, des Sports « c’est une initiative heureuse qui apporte un plus au rayonnement du Cameroun ».

C’est au bercail que ce projet verra le jour avant de s’étendre vers d’autres pays du continent, notamment en Côte d’Ivoire, a précisé son promoteur, précisant que « la CAF a besoin, quelques jours avant le début de la CAN, d’un match de cette envergure ».

Pour ce match de gala, on retrouvera les coéquipiers en clubs de Samuel Eto’o, toute nationalité confondue, des légendes qui ont servi le pays, des personnes qui ont réussi dans leur différents secteurs d’activités à l’exemple de la musique et des affaires, l’objectif étant de « faire rêver les jeunes ».