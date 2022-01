Deux morts dans la voiture de Samuel Eto’o au Cameroun

Share Facebook

Algérie Focus | Cameroun: Deux personnes ont été tuées aujourd’hui dans la voiture du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o, selon ce qu’a révélé le journaliste algérien sur les chaînes de télévision algériennes Said Fellak.

Said Flack a révélé que la voiture de Samuel Eto’o, fournie par le comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations, avait été exposée à un grave accident de la circulation.

Selon la presse locale, Samuel Eto’o n’était pas à bord de la voiture qui a été impliquée dans un accident de la circulation en raison d’une vitesse excessive, qui a entraîné la mort de deux personnes.

Dans un autre contexte, Ahmed Hossam Mido, l’ancien attaquant égyptien, a révélé un incident étrange qui, selon lui, s’est produit lors du dernier match des Pharaons lors de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations 2004, contre le Cameroun.

Mido a déclaré dans une interview télévisée sur la chaîne égyptienne On Time Sports que le match entre le Cameroun et l’Egypte était au dernier tour, et d’autre part, l’équipe algérienne affrontait le Zimbabwe au même moment dans le même groupe.

Mido a indiqué que la situation avant le dernier tour témoignait de la supériorité du Cameroun et de l’Algérie avec 4 points, derrière eux l’Egypte avec 3 points, tandis que l’équipe zimbabwéenne était sans crédit.

Mido a déclaré: « La première mi-temps du match entre l’Egypte et le Cameroun s’est terminée par un match nul sans buts. J’ai demandé entre les deux mi-temps le résultat de la rencontre Algérie-Zimbabwe, et le staff technique m’a informé que le résultat était un match nul. également. »

Il a poursuivi : « Je suis descendu en deuxième mi-temps et je suis allé voir le duo Samuel Eto’o et Rigobert Song et leur ai demandé de terminer le match par un match nul sans buts. En effet, la seconde mi-temps n’a vu aucun tir au but sauf pour un ballon d’Ahmed Bilal, après quoi les joueurs camerounais se sont révoltés et m’ont parlé, alors j’ai contenu la situation. »