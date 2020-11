Douala dispose désormais d’un Centre d’accélération d’entreprises

Share Facebook

Investir au Cameroun | Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Économie sociale et de l’Artisanat (Minpmeesa), Achille Bassilekin III, a présidé le 18 novembre à Douala, la capitale économique du Cameroun, l’inauguration officielle du Centre d’accélération d’entreprises (JFN-IT E4 IMPACT Accelerator).

Ce centre, explique le ministre, intervient comme un carrefour où peuvent collaborer tous les entrepreneurs et porteurs de projets au sein de l’écosystème camerounais de l’innovation. Il vise à favoriser l’acquisition de compétences en innovation et en entrepreneuriat chez les étudiants, diplômés chercheurs d’emploi et salariés?; à mobiliser les chefs d’entreprises et financeurs que le centre de développement et d’accélération des entreprises compte.

Le modèle d’incubation dudit centre s’articule autour d’un programme de développement commercial destiné aux jeunes entrepreneurs des secteurs des TIC et de l’agro-industrie. Il est également question à travers ce centre de développer au niveau régional et international des entreprises capables de combiner rentabilité économique et impact social et environnemental.

Pour le président dudit centre, Alphonse Nafack, cette structure d’incubation marque son engagement à contribuer au développement socio-économique du pays à travers la mise en œuvre de nombreuses initiatives en faveur du jeune tant dans le secteur bancaire qu’éducatif.



«?Ce centre apportera aux entrepreneurs locaux et porteurs de projets un accompagnement à 360 degrés pour la croissance de leurs entreprises et transformera les idées de projets à fort potentiel en de véritables entreprises prospères à fort impact social et environnemental?», a déclaré le membre du gouvernement.