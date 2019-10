En séjour au Cameroun, Jean-Yves Le Drian annonce la relance de la coopération entre Yaoundé et Paris

Investir au Cameroun | Dans le cadre d’une visite de travail de deux jours au Cameroun, le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a été reçu le 23 octobre au palais de l’Unité, à Yaoundé, par le président de la République, Paul Biya.

«?M. Le Drian a indiqué que sa visite dans notre pays, la première en qualité de ministre français des Affaires étrangères, se situe dans le prolongement de l’entretien du 10 octobre dernier à Lyon, entre les présidents Paul Biya et Emmanuel Macron, en marge de la conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme?», rapporte la présidence de la République du Cameroun.

Toujours selon la même source, M. Le Drian a relevé que ce séjour intervient à un moment où «?la réconciliation est en marche?» au Cameroun, après le grand dialogue national sur la crise anglophone, convoqué par le chef de l’État du 30 septembre au 4 octobre 2019. Pour le ministre français des Affaires étrangères, la France et le Cameroun sont dans une phase de relance de leur coopération, «?une relation historique et très forte qui va trouver une nouvelle dynamique?». Il s’agit, a-t-il encore affirmé, d’une relance de la coopération qui va se faire ressentir dans tous les domaines : la sécurité, la décentralisation, l’énergie, les infrastructures, etc.

La suite du programme de la visite du ministre français prévoit une visite sur le deuxième pont sur le Wouri à Douala, construit grâce à la coopération française. Peu après M. Le Drian va se rendre à Maroua, chef-lieu de la région de l’Extrême-Nord, pour toucher du doigt les problèmes de sécurité dans le cadre de la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram.