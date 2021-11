Eto’o a déposé sa candidature à la présidence de la Fédération

beIN SPORTS | L’ancien attaquant international camerounais Samuel Eto’o a déposé mercredi sa candidature à la présidence de la Fecafoot, la Fédération de football de son pays. En ne manquant pas d’avertir « le camp d’en face » et ses « tricheries ».

Après Samuel Eto’o la star du football – du Barça à Chelsea en passant par l’Inter Milan – Samuel Eto’o le dirigeant ? C’est en tout cas l’objectif de l’ancien attaquant, qui a déposé mercredi sa candidature à la présidence de la Fecafoot, la Fédération camerounaise de football. Celui qui avait annoncé sa candidature fin septembre en a rempli les formalités du côté de Yaoundé, au siège de la Fecafoot, où une foule de supporters – ou plutôt partisans – l’attendaient.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ex-buteur des Lions Indomptables a donné le ton. “Je prie le camp d’en face de faire attention parce que nous avons accepté beaucoup de choses », a-t-il lancé à la presse. “Si l’un des Camerounais qui a bien voulu me donner son parrainage est éliminé, je viendrai ici avec toute cette foule qui me suit, et même celle des autres régions, pour les déloger », a-t-il poursuivi en visant les dirigeants actuellement en place.

Today, I have officially submitted my candidacy for the upcoming @FecafootOfficie elections. I am honoured to be able to do so, and I hope that I can help reform the federation and take our beloved sport to the next level. pic.twitter.com/I0ejJ9oUHF

— Samuel Eto'o (@SamuelEtoo) November 17, 2021