Fabrice Ondoa se lance dans la formation des talents

Orange Football Club | Le gardien international camerounais, vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2017 au Gabon vient de lancer son propre Centre de formation. Né des cendres de l’AS Valence de Yaoundé, le Centre qui l’a vu faire ses premiers pas dans le football, le Lion Indomptable a présenté son projet ce mardi à la presse.

Fabrice Ondoa possède désormais son Centre de formation. Né des cendres de l’AS Valence de Yaoundé où il a fait ses premiers pas dans le football, l’Académie Fabrice Ondoa FC a été officiellement présentée à la presse nationale camerounaise ce mardi, au stade Omnisports Ahmadou Ahidjo. « Il ne s’agit pas d’une nouvelle Académie, rappelle le gardien international camerounais. Mais plutôt de l’ancienne Académie qui a guidé mes premiers pas dans le football. Au lieu de mettre sur pied un nouveau Centre de formation, j’ai voulu exprimer ma gratitude à cette école qui a grandement contribué à façonner l’homme et le footballeur que je suis aujourd’hui. D’où cette mutation ».

Selon son promoteur, l’Académie Fabrice Ondoa est gratuite et ouverte à tous les jeunes Camerounais désireux de se lancer dans le football. Seulement, il ne sera pas uniquement question de formation des footballeurs talentueux, capables d’évoluer dans les plus grands clubs de la planète. « Notre Académie se propose également de faire de ses jeunes pensionnaires des hommes à la tête bien faite, à même de s’intégrer sur le plan socioprofessionnel. Notre slogan c’est d’ailleurs : lier le football à l’éducation et à la scolarisation pour un avenir meilleur ». Pour y parvenir, le centre de formation nouvellement créé va bénéficier de l’accompagnement et du soutien de prestigieux organismes à l’instar de l’Unicef, en ce qui concerne le volet éducatif.

« Sans avoir la prétention de faire une révolution, nous voulons apporter notre pierre à l’édification de ce football qui nous a tant donné, pour obtenir d’autres Roger Milla, Samuel Eto’o et… Fabrice Ondoa », indique le champion d’Afrique 2017. En attendant de pouvoir se doter de ses propres infrastructures, l’Académie Fabrice Ondoa va s’entrainer sur le terrain en terre battue d’une entreprise parapublique de la ville de Yaoundé. Les joueurs eux, évolueront en mode externat.