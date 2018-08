FCSA/Chine-Cameroun : vers une amitié consolidée et une coopération renforcée (ambassadeur de Chine)

Xinhua | La Chine et le Cameroun saisiront l’occasion du prochain sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA) pour consolider leur amitié traditionnelle et pour renforcer leur coopération déjà fructueuse, a déclaré l’ambassadeur de Chine au Cameroun Wang Yingwu dans une interview écrite récemment accordée à Xinhua.

Le sommet de Beijing, auquel le président camerounais Paul Biya participera, se tiendra entre les 3 et 4 septembre, avec pour thème “Chine et Afrique : vers une communauté de destin encore plus solide via la coopération gagnant-gagnant”.

Pour M. Wang, cette rencontre sino-africaine consolidera et développera la confiance politique mutuelle et la coopération pragmatique entre la Chine et l’Afrique, de sorte qu’elles fassent ensemble face aux défis mondiaux. En outre, le sommet donnera un nouvel élan à la mise en place d’un type inédit de relations internationales et à la construction d’une communauté de destin pour l’humanité.

“Face à la complexité d’une évolution majeure dans la conjoncture internationale, la Chine et l’Afrique partagent une véritable volonté et un besoin réel de renforcer la solidarité et la coopération entre elles, afin de s’adapter conjointement aux mutations mondiales actuelles. Aussi, les pays membres du FCSA attendent beaucoup du sommet de Beijing”, a-t-il indiqué.

“La Chine est toujours aux côtés des pays africains et d’autres pays en développement en tant qu’amie sincère et partenaire fiable. Nous sommes de bons amis contre vents et marées”, a-t-il poursuivi.

En mars dernier, le président Biya a effectué une visite d’Etat en Chine. Il a été le premier président africain à visiter la Chine en 2018, et le premier chef d’Etat étranger reçu en Chine depuis la clôture des sessions annuelles de l’Assemblée populaire nationale (APN, Parlement chinois) et de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC).

Durant cette visite, déjà la sixième en Chine pour M. Biya, les deux pays se sont accordés à mettre pleinement en valeur leur amitié solide et leur grand potentiel de coopération afin de poursuivre le développement des relations bilatérales.

Selon M. Wang, depuis sa fondation il y a 18 ans, le FCSA est devenu un exemple à suivre en matière de coopération Sud-Sud.

“Sur un nouveau point de départ historique, les dirigeants chinois et africains se réuniront bientôt à Beijing. Le succès du sommet de Beijing illustrera le fort dynamisme de la coopération sino-africaine. Il portera le partenariat de coopération stratégique global sino-africain à un niveau plus élevé, permettant une coopération gagnant-gagnant et un développement partagé au plus grand bénéfice des peuples chinois et africain”, a-t-il déclaré.

Le sommet de Beijing mettra en synergie l’initiative chinoise “la Ceinture et la Route”, l’Agenda 2063 de l’Union africaine, le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies et les plans de développement des pays africains, dont la Vision 2035 du Cameroun, a fait remarquer le diplomate chinois.